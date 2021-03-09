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Gelir İdaresi Başkanlığ tekniker alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 87 sözleşmeli tekniker alacağı bildirildi

Gelir İdaresi Başkanlığ tekniker alacak
09 Mart 2021 Salı 10:50

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 87 sözleşmeli tekniker alacak.

İlanda "Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978  tarihli  ve  7/15754  sayılı  Bakanlar  Kurulu  Kararı  ile  yürürlüğe  konulan  “Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar”  ın  Ek  2  nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

İlan için son başvuru tarihi 17 Mart 2021 olarak açıklandı.

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Etiketler; #gelir idaresi başkanlığı #personel alımı
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