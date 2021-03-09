Gelir İdaresi Başkanlığ tekniker alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 87 sözleşmeli tekniker alacağı bildirildi

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 87 sözleşmeli tekniker alacak.

İlanda "Başkanlığımız merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ın Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen görev yerlerinde Tekniker pozisyonunda toplam 87 (seksen yedi) sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

İlan için son başvuru tarihi 17 Mart 2021 olarak açıklandı.

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