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Gelir İdaresi Başkanlığı 70 kişi alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 70 kişi alacağını duyurdu

Gelir İdaresi Başkanlığı 70 kişi alacak
30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:25

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gelir İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29’uncu maddesinin 7’nci fıkrası ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Usul ve Esaslar gereğince, yapılacak sözlü sınav esas alınmak suretiyle, ilanda belirtilen pozisyonlarda toplam 70 (yetmiş) sözleşmeli personel alınacaktır.

 

İlan için başvurular 13 Haziran 2022 Pazartesi günü başlayıp, 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 17.30'da sona erecektir.


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