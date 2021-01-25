Genç öğretim üyesi, kavgayı ayırmak isterken öldü!

Mersin'de iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı İbrahim Kaan Tekin hayatını kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesindeki olay 23 Ocak cumartesi günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre ailesini ziyaret etmek için Anamur'a giden Tarsus Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Pazarlama Programı Bölüm Başkanı 29 yaşındaki İbrahim Kaan Tekin, iki grubun kavgasına denk geldi.

Kavgayı ayırmaya çalışan Tekin, kavga edenlerden birinin savurduğu bıçak darbesi ile kasığından yaralandı.

Olay hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Hastaneye kaldırılan Tekin, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bekar olduğu öğrenilen Tekin'in cenazesi de dün ailesinin yaşadığı Anamur'da toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri ise bıçaklı kavgaya karışan ve genç öğretim üyesinin bıçaklanmasına neden olan kişinin kimliğini H.C. olarak tespit etti. Ekipler H.C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.