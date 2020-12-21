Gençler işsiz ve ümitsiz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, ekonomik krizle azalan geçen genç istihdamın salgın döneminde dibi gördüğünü söyledi.

15-34 yaş arasındaki yaklaşık 24,2 milyon gencin yalnızca yüzde 45,1’inin çalışabildiğini, yüzde 55’lik diliminin ise işsiz olduğunu vurgulayan CHP İzmir Milletvekili Sertel, “Gençlerimiz işsiz. Üniversite mezunlarımız işsiz. 961 bin üniversite mezunu işsize ek olarak 1 milyon 277 bin üniversite mezunu bütün ümitlerini yitirdikleri için iş dahi aramıyor. Bir yıldan fazla süredir iş arayan üniversiteli sayısı son 1 yılda 234 binden 248 bine çıktı. Bu iktidar gençleri sevmiyor, üniversite mezunlarını hiç sevmiyor. Şirketlerin borcunu silen iktidar, gençlerin KYK borçlarını silmekten imtina ediyor” dedi. En yüksek işsiz sayısı ve oranının ön lisans, lisans ve lisansüstü üniversite mezunları arasında olduğunu ifade eden Sertel, işsizlik ve baskılar başta olmak üzere gençlerin yüzde 62.5’inin yurtdışında yaşamak istediğini belirtti.

Sevselerdi çözüm üretirlerdi

Milletvekilleri olarak üniversite mezunlarından hemen her gün mail veya telefon aldıklarını aktaran Atila Sertel, “Atanamayan öğretmenler, coğrafya bölümü mezunları, mimarlık, gıda, ziraat bölümü mezunları, Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerleri, Radyoloji Teknikerleri, Optisyenler ve daha birçokları iş için, atanma yapılması için mail yoluyla, telefonla arayarak veya sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyor. Muhalefet milletvekilleri olarak onların seslerini duyuyor, gerek Meclis konuşmalarımızla, gerek araştırma önergelerimizle gerekse basın açıklamalarımızla onlara ses olmaya çalışıyoruz. Biz ses olmaya çalışıyoruz ama işsizliğe çözüm üretmesi gereken iktidar ise sessiz kalıyor. İktidarın bu tutumunu, ülkenin içine düşürüldüğü ekonomik buhranı zaten sorgulayan gençlerimiz artık neden onca yıl eğitim aldıklarını da sorgulamaya başladılar. Ve bu çok tehlikeli bir durum. Gençlerimizi hayattan, eğitimden soğutan bir iktidar var. İktidarın gençlerimizi getirdiği durum; ‘çalış, kazan, oku, mezun ol, işsiz kal’. Üniversite sayısını ve bölümleri artırmakla övünen iktidar meselenin okul yapmak değil, o okullardan mezun olanlara istihdam yaratmak olduğunu bir an önce anlaması gerek. Bizim anladığımız bu iktidar çiftçiyi, sağlıkçıyı, işçiyi, polisi, öğretmeni, gençleri sevmiyor. Sevseydi onlar için çözüm üretirdi.”

