Genel sağlık sigortası uygulaması dünyaya model oldu

SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, 2012 yılından itibaren zorunlu hale gelen genel sağlık sigortası uygulamasının dünyaya model teşkil ettiğini, bu sayede tüm ülke nüfusunun sağlık güvencesine kavuştuğunu, işçi, memur, esnaf gibi herhangi bir sigortalılık statüsüne tabi olmayanlarında sağlık hizmetlerinden eksiksiz bir şekilde yararlanabildiklerini belirtti

SGK İl Müdürü Yavuz Kurt, genel sağlık sigortası ile vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine kesintisiz erişiminin mümkün hale getirildiğini, Sosyal Güvenlik Kurumu olarak devlet, şehir ve üniversite hastaneleri ile özel hastanelerden temin edilen sağlık hizmetlerinin, eczanelerden yapılan ilaç alımlarının, optiklerden temin edilen gözlük camlarının ve medikallerden alınan tıbbi cihazların finansmanını sağladıklarını ve sosyal devlet olmanın bir gereği olarak sigortalılara hak ettikleri standartlarda sağlık hizmeti sunulabilmesi için her türlü tedbiri aldıklarını söyledi. Değişimin hayatın kaçınılmaz bir döngüsü olduğunu vurgulayan Kurt, SGK değişim içinde gelişimini sürdürürken sunmakta olduğu bu hayati hizmetlerle Türkiye’nin velinimeti, iyi ve kötü günlerinde milletimize uzanan samimi bir dost eli olmuştur, dedi.

KİMLER GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILIYOR?

Türkiye'de ikamet eden, işçi, memur, esnaf statüsünde sigortalı olmayan, isteğe bağlı sigorta primi ödemeyen, emekli aylığı almayan ve bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayan ve bu nedenle herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayanlar Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında kabul ediliyorlar.

GSS PRİMİ NE KADAR?

Hiçbir sigortalılık statüsüne tabi olmayanlar 2022 yılı için aylık 150,12 TL ödemek suretiyle kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocukları için sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedirler.

HERKES BU PRİMİ ÖDEMEK ZORUNDA MI?

GSS primini ödeyecek ekonomik imkâna sahip olmayanlar ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunarak gelir tespiti talep edebilirler. Yapılan gelir testi sonucunda aynı hane içinde yaşayanların kişi başına düşen geliri asgari ücretin 1/3’ünden yani 1.668TL’denaz ise bu kişilerin primleri Devlet tarafından karşılanmaktadır.

GSS’Lİ OLDUĞUMU YA DA VARSA PRİM BORCUMU NASIL ÖĞRENECEĞİM?

İşçi, esnaf yahut memuriyet statünüz sonlandıysa, işsizlik ödeneğiniz tamamlandıysa, bakmakla yükümlü olunan kişi durumundan çıktıysanız SGK bir tebligatla GSS kapsamına alındığınızı size bildirmektedir. Ayrıca, turkiye.gov.tr yani e-devlet üzerinden GSS Tescil ve Prim Borcu Sorgulama ekranından da bu kontrolleri her zaman yapmamız mümkün.

GSS PRİM BORCU OLANLARA YILSONUNA KADAR SAĞLIK HİZMETİ

SGK’ya 60 günden fazla GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetlerinden faydalanamamaktadır. Ancak, 5089 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile GSS prim borcu olan vatandaşlarımızın da 31.12.2022 tarihine kadar şehir ve devlet hastaneleri ile üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecekleri kararlaştırılmıştır.

MEHMETÇİĞİN YAKINLARINA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ

Er ve erbaşlarımızın askerlik vazifelerini yaptıkları süre boyunca eş, çocuk, anne ve babaları bakmakla yükümlü olunan kişi statüsüne alınmışlardır. Bu sayede askerlik vazifesi süresince er ve erbaşlarımızın, eş, çocuk, anne ve babaları şehir ve devlet hastaneleri ile tıp fakültelerinden sağlık hizmeti alabilmektedirler.

LİSE VEYA ÜNİVERSİTE’DEN SONRA İKİ YIL SÜREYLE SAĞLIK HİZMETİ ALINABİLİR

Lise yahut üniversiteden mezun olan gençlerimiz 2 yıl süreyle sağlık hizmetlerinden prim ödemeksizin yararlanabilmektedirler. Buna göre liseden mezun olangençlerimiz 20 yaşını doldurdukları tarihe kadar, üniversiteden mezun olan gençlerimizde 25 yaşını doldurdukları tarihe kadar mezun oldukları tarihten itibaren 2 yıl süreyle GSS primi ödemeksizin sağlık hizmetinden yararlanabilirler.