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GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek

Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş. gemi ve iskele büfelerini 24 aylığına kiraya verecek

GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:49

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Elliyedinci Alay, Mesudiye, Onsekizmart, Seddülbahir, Avşa Adası, Gökçeada-1, Ayvacık, Şehid Ömer Halisdemir, Lapseki, Gelibolu-1, Alınteri-9, Alınteri-17, Alınteri-18, Conkbayırı, Bayramiç, Yenice, Kilitbahir, Karahasanoğulları 2 ve Selimiye gemilerinde bulunan büfeler ile Geyikli Yükyeri İskele Büfesi ve Bozcaada İskelesi Büfesi kiraya verilecek.


İhale, Çanakkale İli, Sarıcaeli Köyü No:276 da bulunan Gestaş Deniz Ulaşım Turizm Ticaret A.Ş.  Satınalma ve Lojistik Müdürlüğünde 30 Mayıs 2022 tarihinde saat 14:00‘te İhale Komisyonu tarafından ihale yeterlik şartlarını karşılayan en yüksek tutarlı teklifi veren üç istekli arasında açık artırma suretiyle yapılacak.

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