UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
UÇAK MEZARIN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ
0
İZMİR BİRİNCİ!
İZMİR BİRİNCİ!
0
TIR DEVRİLDİ 54 KİŞİ ÖLDÜ!
TIR DEVRİLDİ 54 KİŞİ ÖLDÜ!
0
GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
GRİP VAKALARINDA BÜYÜK ARTIŞ!
0

Giresun Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü 25 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Giresun Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak
11 Aralık 2021 Cumartesi 11:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, başvuru dosyalarını Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin 5. maddesine uygun olarak hazırlayacaklardır. Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir. Yabancı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
Adalet Bakanlığı 200 kişi alacak
Sonraki Haber
TOKİ İzmir'de 93 arsayı satışa çıkardı
Adalet Bakanlığı 200 kişi alacak
Adalet Bakanlığı 200 kişi alacak
0
Doğum gününü kutlayan genç, evinde ölü bulundu
Doğum gününü kutlayan genç, evinde ölü bulundu
0
Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
Uçak mezarın hüzünlü hikayesi
0
Emekli öğretmen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Emekli öğretmen kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü
0
Pet shoplarda hayvan satışına yasak!
Pet shoplarda hayvan satışına yasak!
0
ODTÜ 23 öğretim elemanı alacak
ODTÜ 23 öğretim elemanı alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.