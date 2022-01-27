CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
0
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
BUZDA NEFES KESEN GÖSTERİ
0
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
TÜRKİYE'DEN AYRILIYORLAR
0
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
3 MİLYON DOLAR KAZANDI
0

Giresun Üniversitesi personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 21 kişi alacağını duyurdu

Giresun Üniversitesi personel alacak
27 Ocak 2022 Perşembe 09:53

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi'ne bağlı bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmi bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 


İlan için başlayan başvurular 9 Şubat 2022 tarihine kadar sürecektir.


DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İçişleri Bakanlığı sınavla bilişim personeli alacak
Sonraki Haber
Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle iki bina boşaltıldı!
Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle iki bina boşaltıldı!
Balıkesir'de toprak kayması nedeniyle iki bina boşaltıldı!
0
İçişleri Bakanlığı sınavla bilişim personeli alacak
İçişleri Bakanlığı sınavla bilişim personeli alacak
0
Sakarya Üniversitesi 80 kişi alacak
Sakarya Üniversitesi 80 kişi alacak
0
Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldürüldü
Ece Erken'in eşi silahlı saldırıda öldürüldü
0
Kayan aracını tutarak durdurmaya çalıştı ama... İşte o anlar...
Kayan aracını tutarak durdurmaya çalıştı ama... İşte o anlar...
0
Kurtları kovalarken kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
Kurtları kovalarken kuyuya düşen köpek böyle kurtarıldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.