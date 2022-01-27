Giresun Üniversitesi personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü, sözleşmeli olarak çalıştırmak üzere 21 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Giresun Üniversitesi'ne bağlı bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" ilanda belirtilen pozisyon ve niteliklerde 21 (yirmi bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.



İlan için başlayan başvurular 9 Şubat 2022 tarihine kadar sürecektir.



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