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Gizemli bir şekilde gelen metal blok, şimdi de yok oldu!

Şanlıurfa'da 5 gün önce kim tarafından dikildiği bilinmeyen 3 metre yüksekliğindeki metal blok, şimdi de ortadan kayboldu

09 Şubat 2021 Salı 10:28

Kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta, Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında yer alan Örencik Mahallesi'ndeki bir tarlada 5 Şubat Cuma günü metal blok konuldu. Göktürk alfabesiyle üzerinde 'Gökyüzüne bak ayı gör' yazılı olan metal bloğun, kimler tarafından ne amaçla konulduğu araştırılırken, bu sabah bölgeye giden mahalleli, monolit benzeri bloğun yerinde olmadığını fark etti.

Metal bloğun kim veya kimler tarafından dikilip, yine ne şekilde kaldırıldığına dair şu ana kadar herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi. Gizemli bir şekilde dikilip 5 gün sonra yine aynı şekilde kaldırılan metal bloğun nereye götürüldüğü araştırılıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #şanlıurfa #metal blok
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