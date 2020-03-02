Göçmenler sahillere akın ediyor

Türkiye'nin göçmenlere 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberlerinin ardından sınıra giden ancak kara yoluyla Avrupa ülkelerine geçemeyen göçmenler, bu defa sahillere yöneldi. Göçmenler, deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçebilmek için Çeşme'ye gelmeye başladı

Türkiye'nin göçmenlere yönelik 'açık kapı politikası' uygulayacağı haberi üzerine başlayan hareketlilik sürüyor. Edirne'den kara yoluyla Avrupa ülkelerine geçmek isteyen ancak başarılı olamayan göçmenler, güzergahlarını değiştirip, deniz yoluyla Sakız Adası'na gitmek için Çeşme'ye gelmeye başladı. Fırtınanın etkisini yitirmesiyle sosyal medyadan haberleşen göçmenler, sırtlarında çantalarıyla Çeşme'ye gelip, Çiftlikköy mevkisinde akşamı beklemeye başladı. Edirne'den Yunanistan'a geçmeye çalışan ancak başarılı olamayan 4 Afgan göçmen de Sakız Adası'nın 7 mil uzaklığında bulunan bölgeye gelip, beklemeye başladı. Akşam saatlerine kadar sayılarının artacağını belirten göçmenler, Sakız Adası'na geçebilmek için bot ayarlamaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de kalmayacağım

Yaklaşık 5 sene önce Türkiye'ye geldiğini anlatan Miragha Mahmodi (18), "Kapılar açıldıktan sonra Avrupa'ya gitmeye karar verdim. Türkiye'de kalmayacağım. Akşam saatlerinde Sakız Adası'na geçmeye çalışacağım. Kara yoluyla Yunanistan'a gitmeyi denedim ancak girmeyi başaramadık. Biz de otobüse binerek önce İzmir'e ardından da Çeşme'ye geldik. Kardeşimle birlikteyiz. Şu an botumuz yok ve ayarlamaya çalışıyoruz. Korkmuyorum çünkü korksam Afganistan'dan çıkmazdım. Türkiye çok güzel bir ülke ve çok seviyorum ancak göçmen sayısının artması sebebiyle yaşam zorlaştı" dedi.

Lastik botla açıldılar

Deniz yoluyla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için erken saatlerde Çifflikköy Mahallesi Sahili'ne gelen göçmenlerden yaklaşık 40'ı, İzmir'den aldıkları öğrenilen lastik botla saat 16.00 sıralarında denize açıldı. Denize açılmadan önce çocuklara can simitleri dağıtıldı. Aralarında Afganistan uyruklu Sercan Talha ve Miragha Mahmodi'nin de bulunduğu kaçak göçmenler, Pırlanta Koyu'ndan umuda yolculuğa çıktı. Kara yoluyla sınırı geçemedikleri için Çeşme'ye geldiklerini belirten göçmenlerden Sercan Talha (18), botla denize açılmadan önce yaptığı açıklamada, "Afganistan'da savaş olduğu için Türkiye'ye gelmiştim. Ancak sınırların açılmasının ardından Avrupa'ya gitmeye karar verdim ve Edirne'ye yöneldim. Ancak Yunanistan askeri kadın ve çocuk ayrımı yapmadan bizlere gaz bombası attı. Bu yüzden geçemedik ve bir umut buraya geldik. Bir kişi bizi karşıya Sakız Adası'na geçirecek. Çok zor durumdayız" dedi.

Türkiye'den Allah razı olsun

Lastik bot bekleyen Afgan Abdullah Özbek (42) ise "Türkiye'den Allah razı olsun, bize yıllarca sahip çıktı. Ancak Avrupa'ya gitmeye karar verdik. Geçmek için buraya geldik ancak nasıl geçeceğimizi bilmiyoruz" diye konuştu. Sahilde bekleyişi süren diğer göçmenlerin de lastik botlarla gece denize açılacakları öğrenildi.

Sahil Güvenlik kurtardı

Dikili ve Çeşme'den lastik botlarla Yunanistan adalarına geçmeye çalışırken denizde mahsur kalan göçmenleri, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Kurtarılan göçmenler Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince botlarının motoru ve mazotlarına el konulduğunu iddia etti. Çeşme ve Dikili ilçelerinden lastik botlar ile yola çıkan göçmenler, Sakız Adasına yaklaştıkları sırada iddiaya göre Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botun motoru ve yakıtını alan Yunan Sahil Güvenliği, göçmenleri ölüme terk etti. Yaklaşık 5 saat sonra göçmenlerin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Ekipler ayrıca, motoru bozulan başka bir göçmen botuna da müdahale etti. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu çok sayıda göçmen, Çeşme İskelesi'ne getirildi. Göçmenlerden biri Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin kötü muamelesine maruz kaldıklarını, botlarında bulunan motor ve yakıtı alınarak ölüme terk edildiklerini söyledi.

Yunan Sahil Güvenlik, botun motorunu söktü

Çeşme'de, önceki gün saat 16.00 sıralarında, Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek için denize açılan yaklaşık 40 göçmenin taşındığı lastik bot, Yunan Sahil Güvenlik botu engeline takıldı. Yunan botundan inen kişi, iddiaya göre, göçmenlerin lastik botunun motorunu söküp, denize attı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, suda kaderine terk edildi. Motoru sudan çıkaran göçmenler, tekrar çalıştırmak istese de başaramadı. Bu anlar, göçmenlerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Göçmenler, gönderdikleri görüntü ile yetkililerden yardım istedi.