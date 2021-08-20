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Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü 14 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alacak
20 Ağustos 2021 Cuma 10:16

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Gümüşhane Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitenin web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık

 

yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

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