Güvenlik ve temizlik elemanı alınacak

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre; 3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 3 Destek Personeli (temizlik işlerinde çalıştırılacak) olmak üzere toplam 6 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



Adaylar başvurularını 17.01.2022 ile 23.01.2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak yapacaktır.

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