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Hacılar Belediyesi 14 arsayı satıyor

Kayseri ile Hacılar Belediye Başkanlığı, 14 adet sanayi arsasını satışa çıkardığını duyurdu

Hacılar Belediyesi 14 arsayı satıyor
28 Ağustos 2021 Cumartesi 11:27

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hacılar Belediye Başkanlığı 14 arsasını satışa çıkartıyor. Karpuzsekisi Mahallesinde bulunan arsalar için 8 Eylül 2021 tarihinde Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda Belediye Encümeni huzurunda ihale düzenlenecek. 

Satışa sunulan taşınmazların tamamı 3065 sayılı Kanunun 17. maddesinin 4. fıkrasının (p) bendi uyarınca KDV’den istisnadır. 


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