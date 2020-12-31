HALAL EXPO Sona erdi

Türkiye’nin ilk sanal helal fuarı E-Halal Expo, Discover Events organizasyonuyla bu yıl online olarak gerçekleşti. Pandemi sebebiyle sanal gerçekleşen fuar, 50 katılımcı firması, 4 bin 500 sanal konferans ve fuar ziyaretçisi ile yoğun ilgi gördü

E-Halal Expo 2020, dünyanın dört bir yanından ticari ziyaretçilere, satın almacılara, helal sektörü öncülerine ve yatırımcılara çalışmalarını, ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak için nitelikli bir platform sundu. Gıda, kozmetik, eczacılık ve sağlık, turizm ve teknoloji firmalarının katıldığı, www.e-halalexpo.com adresi üzerinden gerçekleşen E-Halal Expo, 50 katılımcı firması, dört günde 4 bin 500 sanal konferans ve fuar ziyaretçisi ağırlama başarısı ile fuarcılık ve B2B alanında tam not aldı. TİM ana sponsorluğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtma ve Geliştirme Ajansı platin sponsorluğunda gerçekleşen, uluslararası katılıma ve ziyarete açık olan, WhatsApp, Zoom ,Google Meet gibi yeni çağın tüm etkileşim seçeneklerinin kullanıldığı E-Halal Expo’yu 55 farklı ülkeden ziyaretçi deneyimleme fırsatı buldu.

Uluslararası milli online etkinlik

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Covid 19 salgınına rağmen ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla, ticaret şekline yeni bir soluk getirecek “milli bir online etkinlik platformu” geliştirdiklerini söyleyerek şunları kaydetti; “2006 yılından beri fuarcılık sektöründe hizmet veriyoruz. Fuarcılık firmaları her zaman fütüristik yaklaşımları ilk uygulayanlar olmak zorundalar. İlgi çekecek, katılımcılara fayda sağlayacak her türlü gelişmeye adapte olmak ve uluslararası çapta, sağlam temelli bir iş platformu oluşturabilmek önemli. Discover Events olarak pandemi dönemi de bizi, uzakları yakın etmek için sektörde edindiğimiz tüm tecrübeleri online bir etkinlik platformuna taşımaya yönlendirdi.”

“Fiziki fuarlar hiçbir zaman önemini kaybetmez”

Dünyanın dört bir yanından katılımlar ile zirve, fuar, konferans ve B2B toplantıları düzenlemeye uygun bir zemin sunan; 21-30 Aralık tarihleri arasında www.e-halalexpo.com adresi üzerinden gerçekleşen E-Halal Expo, yiyecek-içecek, kozmetik, HORECA, eczacılık ve sağlık, turizm, sağlık turizmi, finans, medya, tekstil ve muhafazakâr giyim ile teknoloji firmalarını, “Herkes için Helal: Üretimden Tüketime Her Yönüyle Helal” temasıyla bir araya getirdi.

Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, 50 katılımcı firma, 4 bin 500 sanal ziyaretçi, 55 ülkeden katılımcıyı buluşturan E-Halal Expo sonrası fuarcılık sektörünün geleceğini de değerlendirdi. Ete şunları söyledi: “Dünya zor bir süreçten geçiyor. Birçok fuar ve etkinlik iptal edildi ya da ertelendi. Fiziki fuarların firmaların ticaret ve tanıtımda çok önemli bir katkısı olduğu tartışılmaz. Kısa vadede fiziki fuarların yok olacağını ya da önemini kaybedeceğini düşünmüyorum. Ancak online fuarlar, fiziki fuarlara tamamlayıcı etkinlikler olarak yeni normal dönemde hayatımızın içinde yer alacak. Kurumsal ve bireysel olarak kendimizi teknolojik yeniliklere hazırlamak zorundayız. Discover Events olarak bizler dünyadaki trendleri takip ediyor ve kendi çalışmalarımıza hızlıca adapte ediyoruz.”

e-Halal Expo ziyaretçi ülkeleri

ÖZBEKİSTAN, HIRVATİSTAN, PORTEKİZ, AFGANİSTAN, HİNDİSTAN, RUSYA, ALMANYA, İNGİLTERE, SENEGAL, AMERİKA, İRAN, SİERRA LEONE, ARNAVUTLUK, İSPANYA, SİNGAPUR, AVUSTRALYA, İSPANYA, SUDAN, AVUSTURALYA, İSVİÇRE, TAYLAND, BAHREYN, JAPONYA, TÜRKİYE, BANGLADEŞ, KAMERUN, UGANDA, BARBADOS, KANADA, UMMAN, BENİN, KATAR, YEMEN, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, KIRGIZİSTAN, PAKİSTAN,BULGARİSTAN, KOMBOÇYA, POLONYA, ENDONEZTA, KORE, GÜNEY AFTİKA, FAS, KUVEYT, GÜRCİSTAN, FİLİPİNLER, LESETHO, GAMBİYA, FİLİSTİN, MALEZYA, GANA, FRANSA, NAMİBYA, NİJERYA, ÖZBEKİSTAN.