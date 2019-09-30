Halkın iradesini temsil için varız

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "Geçmişte yaptığımız gibi önümüzdeki yasama yılında da halkın iradesini en güçlü şekilde temsil edeceğiz" dedi.

Kurtulan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nın başlayacağını anımsattı. Kurtulan, "Geçmişte yaptığımız gibi önümüzdeki yasama yılında da halkın iradesini en güçlü şekilde temsil edeceğiz" ifadesini kullandı.

Paketi memur getirdi

Yargı paketinin içeriğini kamuoyunun merak ettiğini dile getiren Kurtulan, paketin HDP'ye verilip verilmeyeceğine yönelik bir tartışmanın da yaşandığına değindi. Kurtulan, "Yargı paketi, diğer partilere verdikleri gibi grup başkanvekillerinden oluşan bir heyetle değil, gruplarında çalışan bir memurla partimize verildi" diye konuştu.

Makyaj tazeleme

Kendilerine sunulan pakette yer alan düzenlemeleri değerlendiren Kurtulan, "Yargı siyasetin bir aracı haline dönüşmekten kurtulmadığı, HSK'nin mevcut durumu değişmediği, Terörle Mücadele Kanunu kalkmadığı sürece bu ülkedeki tüm bu makyaj tazeleme girişimleri asla adalete olan güvene katkı sunmayacaktır. Mecliste en güçlü muhalefeti HDP'den görecekler" sözlerini sarfetti.İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulan, "Herkes tarafından 1999 yılında 470 deprem toplanma alanı varken bunların 77'ye düştüğünün sorusu soruluyor. Çok haklı ve yerinde bir sorudur. İnsanlar bunu merak etmekte. Bu tam da deprem sonrası aslında vatandaşın ikinci bir facia ile karşı karşıya kalacağının göstergesi" dedi.