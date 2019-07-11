Halkla İlişkilerin Oscarları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, “Halkla İlişkilerin Oscarları” olarak kabul edilen ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’ yarışmasında CİMER ve Ülkem İçin Bir Fikrim Var projeleriyle iki kategoride altın ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada, “Halkla İlişkilerin Oscarları” olarak kabul edilen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri’nde iki ödül birden kazandıklarını belirterek, “CİMER faaliyetimiz ‘Halkla İlişkiler’ kategorisinde, 2019’da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projemiz de ‘Toplumsal Katılım’ kategorisinde ‘Altın Küre Mükemmellik Ödülü’ne hak kazandı. Ülkemize hayırlı olsun.” dedi.

Devlet-millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla kazandıkları bu ödüllerin, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Altun, “Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” dedi.

‘Altın Küre Mükemmellik Ödülleri, halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alıyor ve IPRA tarafından 1990 yılından bu yana gerçekleştiriliyor. Yarışma dünya çapında halkla ilişkiler pratiğinde mükemmelliği tanıtmayı amaçlıyor. Her yıl jüri üyeleri, çok çeşitli kategorilerde başvuruları araştırma, planlama, uygulama ve sonuçlarının niteliğine göre değerlendiriyor. IPRA, yarışmada ödül alan başvuruların, halkla ilişkiler alanında uluslararası mükemmellik standartlarına ulaşmış olduğu vurgusu yapıyor.

1955 kurulan Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği, dünya çapında halkla ilişkiler uygulayıcıları ve öğreticileri tarafından yakından takip ediliyor.