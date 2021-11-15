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Hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ve bebeği öldü!

Trabzon’da, koronavirüse yakalanınca sezaryenle alınan 5 aylık kız bebeği kurtarılamayan öğretmen Neslihan Mermertaş Karaağaç (35), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Hamileyken koronavirüse yakalanan kadın ve bebeği öldü!
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:12

Akçaabat ilçesindeki Ali Soylu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan ve 2’nci kez anne olmaya hazırlanan Neslihan Mermertaş Karaağaç, yaklaşık 1 ay önce koronavirüse yakalandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde tedaviye alınan Karaağaç’ın 5 aylık kız bebeği, 2 hafta önce sezaryenle alındı. Kuvöze konulan bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamazken, sağlık durumu ağırlaşan Karaağaç’ın tedavisi de yoğun bakım servisinde sürdürüldü. Dün akşam durumu kötüleşen Neslihan öğretmen de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Neslihan Mermertaş Karaağaç'ın cenazesi, bebeğinin de defnedildiği ilçedeki mezarlıkta bugün toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #trabzon #hamile ölüm #koronavirüs hamile ölüm #ölüm
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