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Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 kişi alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü 11 öğretim üyesi alacağını duyurdu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 kişi alacak
26 Ağustos 2021 Perşembe 11:03

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi ilanda belirtilen  birimlerine;  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu,  ‘Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği’  ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

İlana başvuracak adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

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