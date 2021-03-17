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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 15 öğretim üyesi alacağı açıklandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
17 Mart 2021 Çarşamba 10:59

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır."denildi.


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