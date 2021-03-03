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Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 11 öğretim üyesi alacağı bildirildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi alımı
03 Mart 2021 Çarşamba 11:22

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacak.

İlanda, "Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlerine;  2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanunu, ‘Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’  ile  Hasan  Kalyoncu  Üniversitesi Akademik  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinin  ilgili  hükümlerinde  aranan  genel  koşulları sağlamış  olmak  kaydıyla,  aylık  ve  özlük  hakları  yönünden  4857  sayılı  İş  Kanunu  hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır." denildi.


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