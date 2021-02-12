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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nin 19 sözleşmeli personel alacağı öğrenildi

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi personel alacak
12 Şubat 2021 Cuma 10:33

Üniversitenin Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alanın ilanında "Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ve Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma  Merkezinde  (Giderleri  Özel  Bütçeden  karşılanmak  üzere)  657 sayılı  Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’inci maddenin (b) fıkrası uyarınca Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puan sırası esas alınmak suretiyle belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır." denildi.

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Etiketler; #personel alımı #iş ilanları
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