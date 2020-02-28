Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu

Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde oluşturulan kriz masasında gelişmeleri takip eden eden Hatay Valisi Rahmi Doğan, saat 03.45'de yaptığı açıklamada, İdlib'de düzenlenen hava saldırısındaki şehit sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı.

Hatay Valisi Doğan: İdlib'de 33 askerimiz şehit oldu
28 Şubat 2020 Cuma 09:37

Vali Doğan, "33 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Milletimizin başı sağolsun. Birazdan hastanede yaralılarımızı ziyaret edeceğiz. Sağlık mensuplarımız hiçbir yaralı Mehmetçiğimizin hayati tehlikesinin olmadığını ifade ettiler" dedi.

Bakan Akar, yaralı askerleri ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz, İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki Taktik Komuta Yeri'ne geldi. Bakan Akar, ardından kuvvet komutanları ile birlikte Hatay Devlet Hastanesi'nde yaralı askerleri ziyaret etti. Bakan Akar ve beraberindeki komutanlar, ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.


 


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #idlib #şehit #suriye
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