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Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti

Hayvanat bahçesinde silahlı kavga: 2 ölü
09 Mart 2021 Salı 14:16

Çekmeköy'de bulunan hayvanat bahçesinde tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.

Olay, Çekmeköy'de 30 Ağustos Caddesi'ndeki hayvanat bahçesinde iki grup arasında çıkan tartışma silahla kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişinin öldü, 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganların bir otomobille kaçtığı belirtilirken polisin çalışması sürüyor


Kaynak: DHA
Etiketler; #çekmeköy #hayvanat bahçesi #silahlı kavga
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