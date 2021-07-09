Hayvanseverler isyan etti: Hayvana işkence yapsalar şikayet hakkımız yok!

Ankara'da bir araya gelen Hayvan Hakları Savunucuları, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilden Hayvan Hakları Koruma Kanunuyla ilgili basın açıklaması yaptı

Ankara Güvenpark'ta bir araya gelen hayvan hakları savunucuları, TBMM Genel Kurulunda görüşülen Hayvan Hakları Koruma Kanunuyla ilgili basın açıklaması yaptı. Grup adına açıklama yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, hayvanların ses tellerinin kesilerek kaçak üretim yapıldığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2019 yılında vermiş olduğu talimat üzerine oluşturulan Hayvan Haklarını Araştırma Komisyonunun onlarca STK ve gönüllerle birlikte fikir alışverişi yaparak 50 maddede sınıflandırılan çalışması çöpe atıldı. Onun yerine 18 maddelik yasa teklifi geldi. Hayvana karşı işlenen suçlara hapis cezası gelecek deniyor ama ceza 6 aydan başladığı için maalesef hapis cezası verilmeyecek. Hemen önünüzde bir hayvana şiddet, vahşet uygulandı, bunu gidip karakola, savcılığa suç duyurusunda bulunamayacaksınız. Yani şahıs gözünüzün önünde hayvanı öldürecek siz fotoğraflasanız dahi gidip şikayetçi olamayacaksınız. Hayvanların ses tellerini keserek üretim yapıyorlar. Bunun önüne geçmenin tek yolu petshoplarda hayvan satışını önlemek, internet üzerinden hayvan satışını önlemek. Bu hayvan can mı mal mı?" diye konuştu.

'OTOYOLLARDAN HAYVAN TOPLAMAK YİNE BİZE KALACAK'

Özkan, taşra belediyelerde kısırlaştırma merkezlerinin olmadığını söyleyerek, "Nüfusu 25 binin üzerinde olan belediyelerin kısırlaştırma zorunluluğu yok. Asıl bizim sıkıntılarımız taşra ilçelerde. Oralarda kontrolsüz üreme daha fazla, hayvan popülasyonu daha fazla. Siz onlara kısırlaştırma merkezi yapma zorunluluğu getirmediğiniz taktirde hayvan sayısı korkunç bir şekilde artacak. Otoyollardan, dağlardan hayvanları toplamak yine bize kalacak. Hayvan sayısında patlama yaşanacak. Hayvanlar zehirlenecek, öldürülecek. Sayın Cumhurbaşkanım bizim son çaremiz sizsiniz. Katliam getirecek yasayı onaylamayınız, veto ediniz. Lütfen sayın Cumhurbaşkanım sesimizi duyun" dedi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise yaptığı konuşmada, "Buradaki tüm arkadaşlarımın sesi olarak sizlere yalvarıyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şu anda Mecliste görüşülen yasa önünüze geldiğinde bizleri duyun. Yasayı veto edin. Çığlıklarımızı duyun. Tek çözüm sizsiniz. O ağzı dili olmayan hayvanlar çaresiz Sayın Cumhurbaşkanım" ifadelerini kaydetti.

'ÜLKEMİZDE EN ZAYIF HALKAYI KORUMALIYIZ'

Patiko Yönetim Kurulu Üyesi Çiğdem Mavili de yaptığı açıklamada "Ülkemizde en zayıf halkayı korumalıyız. Hayvanları Koruma Kanunu ceza kapsamına alınmazsa bu ülkede cinayetler bitmez. Bu hayvan yasasını da kesinlikle kabul etmiyoruz ve çok üzgünüz. Biz onlar için yıllardır mücadele ediyoruz. Böyle bir yasayı kabul etmemiz imkansız. Sayın Cumhurbaşkanım duyun bizi" diyerek Cumhurbaşkanı Erdğan'a seslendi.