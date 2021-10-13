Hurda arabaya istediği fiyat 'pes' dedirtti

Bu ilanı gören şaşkına döndü. Tamamen hurdaya dönen araba için 42 bin 500 TL istediler

Bir internet satış sitesine konulan araba ilanı yok artık dedirtti.

Türkiye'de ikinci el araç fiyatları bile cep yakıyor. Sıfır araçta yaşanan çip sorunu nedeniyle ikinci el araçlar fahiş fiyatlara satılmaya başlandı. Ancak yayınlanan bir ilan bu kadarına da pes dedirtti.

2017 model Clio 4 marka bir araç sahibinden 42 bin 500 TL'ye satışa çıktı. Ancak aracın adeta hurdaya dönmüş olduğu fotoğraflar şaşkınlık yarattı.

İlan detayında ayrıca "araç resimlerde görüldüğü şekilde sel hasarlıdır alıcısına hayırlı olsun" denildi.