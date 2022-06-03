MELEK MOSSO'DAN SAHNEDE SERT KONUŞMA!
MELEK MOSSO'DAN SAHNEDE SERT KONUŞMA!
0
CÜNEYT ARKIN'I YIKAN ÖLÜM
CÜNEYT ARKIN'I YIKAN ÖLÜM
0
LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
LERZAN MUTLU HAKİM KARŞISINDA
0
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
İLK GÖRÜŞTE AŞK MÜMKÜN MÜ?
0

Husumetli aileler kavga etti: 3 ölü!

Batman Kozluk'ta iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de gözaltına alındı. İki aile arasında husumet olduğu öğrenildi

03 Haziran 2022 Cuma 08:37

Olay, dün akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Armutlu köyünde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında, bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada aynı aileden Hasan, Kazım ve Niyazi Durmaz olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma köyde geniş güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kozluk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #batman #kozluk #ölüm #silahlı kavga
Önceki Haber
Yine hastanede darp! Hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı!
Sonraki Haber
Cüneyt Arkın'ı yıkan ölüm!
Depremi önceden haber veren sistem yapıldı!
Depremi önceden haber veren sistem yapıldı!
0
İstanbul Galata Üniversitesi personel alacak
İstanbul Galata Üniversitesi personel alacak
0
Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak
Afyon Kocatepe Üniversitesi personel alacak
0
Sinop Üniversitesi 35 kişi alacak
Sinop Üniversitesi 35 kişi alacak
0
Tartıştığı oğlunu vuran anne intihar etti!
Tartıştığı oğlunu vuran anne intihar etti!
0
Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!
Galata Kulesi önünde kendini yakmıştı! Acı haber geldi!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.