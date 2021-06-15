İçişleri Bakanlığı 225 sürekli işçi alacak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 225 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü temizlik görevlisi alacak.

İlanda, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla başvuran adaylar arasından noter kurası ve sözlü sınav sonucuna göre aşağıda dağılımı gösterilen illere toplam 225 sürekli işçi kadrosuna personel alımı yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İlana başvurular 14 Haziran ile 18 Haziran tarihleri arasında yapılacak.



DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ