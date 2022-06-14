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İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alacak

İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını duyurdu

İçişleri Bakanlığı bilişim personeli alacak
14 Haziran 2022 Salı 10:15

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8’inci maddesi uyarınca, İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınav başarı sırasına göre 9 (dokuz) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

 

İlan için başvurular e-Devlet üzerinden 24 Haziran ile 30 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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