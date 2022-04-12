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Iğdır'da iki kişi silahla vurularak öldürüldü!

Iğdır'da iki kişi silahla vurularak öldürüldü!
12 Nisan 2022 Salı 09:00

Iğdır'ın Halfeti beldesi kırsalında iki kişi ölü bulundu. Olay yerine gelen jandarma 34 yaşındaki Kemal Kara ve 33 yaşındaki Yaşar Karadağ'ın silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti


Olay bugün Iğdır’ın Halfeli beldesine 4 kilometre uzaklıktaki Kürk bölgesinde Yaşar Karadağ’a ait tarlada meydana geldi. Bölgeden geçen bir kişi yerde yatan 2 kişiyi gördü. Yanlarına gittiğinde silahla vurulduğu anlaşılan 2 kişinin hayatını kaybettiğini gören kişi, durumu jandarmaya bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma yaşamını yitirenlerin Halfeli beldesinden Kemal Kara ve Yaşar Karadağ olduğunu belirledi. Olayın duyulması üzerine belde halkı cenazelerin bulunduğu yere akın etti. Cumhuriyet savcısının olay yeri araştırması sonucu 2 kişinin cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma cinayetlerle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ığdır #cinayet #ölü bulundu #iki kişi öldürüldü
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