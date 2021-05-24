İhbarı değerlendiren polisler iki kadın cesedi buldu!

Adana'da bir ihbar üzerine olay yerine giden ekipler iki kadının cesedini buldu

Olay Adana'nın Kozan ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Eskikabasakal Mahallesi, Müftü Mustafa Sokak üzerinde saat 24.00 sıralarında yol kenarında park halindeki otomobili görenler, durumdan şüphelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, otomobilin içinde tüfekle vurularak öldürülmüş bir kadın cesedi buldu.

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemlerini arttırarak arama yapmaya başladı. İnceleme yapan ekipler araçtan yaklaşık 100 metre geride bir kadın cesedi daha buldu.

Olay yerine cumhuriyet başsavcısı gelerek incelemede bulundu. Cesetler, Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından ölenlerin Tuğçe Duman (27), ve Suriye uyruklu Melek Elşemo (24) olduğu öğrenilirken, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili polis ve jandarma geniş çaplı soruşturma başlattı.