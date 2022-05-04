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İki kuzen silahla vurularak öldürüldü!

İki kuzen silahla vurularak öldürüldü!
04 Mayıs 2022 Çarşamba 17:56

Şırnak’ın İdil ilçesinde, park halindeki kamyonette Ömer Kaya (42) ve kuzeni Hüseyin Kaya (40), silahla vurulmuş olarak ölü bulundu.

Karalar beldesi ile Oyalı köyü arasında bulunan tali yolda park halinde ve çalışır durumdaki kamyoneti görenler, içine baktı. Hareketsiz yatan ve üzerleri kanlı 2 kişiyi görenler, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekipleri, 2 kişinin silahla vurulduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Kimlik kontrollerinde ölen kişilerin, amca çocukları Ömer ve Hüseyin Kaya olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası kuzenlerin cesetleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şırnak #cinayet #iki kuzen öldürüldü #ölüm
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