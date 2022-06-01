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İki oğlunu bıçakladı, intihar etti! Eve gelen anne korkunç manzara ile karşılaştı!

Bursa'da bir baba 7 ve 3 yaşındaki iki oğlunu bıçakladıktan sonra kendisini de iple asarak intihar etti. Çocuklardan 7 yaşındaki A.S. hayatını kaybederken, 3 yaşındaki R.S. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

01 Haziran 2022 Çarşamba 08:45

Olay, dün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba R.C.S., bilinmeyen nedenle oğulları A.S. ve R.S.’yi bıçakladı. R.C.S. daha sonra kendini iple asarak intihar etti. İşten dönen anne A.S. (37), çocuklarını yerde kanlar içerisinde ve eşini de ipte asılı bulunca sinir krizi gezirdi. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.C.S. ve A.S.’nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan R.S. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.C.S. ve A.S.’nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #oğullarını bıçakladı #intihar #baba
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