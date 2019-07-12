ikinci kez Anıtkabir'de

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti. Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimini kazanmasının ardından, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Ziyarette İmamoğlu'na, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ile İstanbul'un CHP'li ilçe belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri eşlik etti. İmamoğlu ve beraberindekiler Aslanlı Yol'dan yürüdü. İmamoğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan İmamoğlu, şunları yazdı:

'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; bugün manevi huzurunuzda 1919 yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhunun 100'üncü yılında aynı ruhla 21'inci yüzyılda fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve bilinçle cennet vatanımızın en güzel şehri İstanbul'a tüm tarihi birikimi ve maneviyatını koruyarak milli unsurlarımızdan asla taviz vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum. Bu satıların tekrar yazılmasını sağlayan 16 milyon vatansever İstanbullu ile belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.'

İmamoğlu, ziyaretin ardından Anıtkabir'e gelen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. İmamoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Anıtkabir'de ayrıldı.