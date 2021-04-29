İkramiye zammı emeklileri güldürmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi tutarlarıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren emeklilerin bir kısmı 100 TL zammı yetersiz bulurken bir kısmı da hükümetin emekliler için elinde geleni yaptığını iddia ediyor

FATİH ÖZKILINÇ- Ak Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyesi tutarlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dini bayramlarda emekliye verilen ikramiyenin tutarının bin 100 TL olacağını açıklayan Erdoğan, “Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde ise CHP Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi milletvekilleri, TBMM’de “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un görüşmeleri esnasında emeklilere yapılan bayram ödemesi tutarının bin liradan, bin 500 liraya çıkarılması ve bayram ikramiyesi miktarının her yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması için önerge vermişti. CHP’li vekiller tarafından verilen önerge AK Parti’li ve MHP’li vekillerin oyları ile reddedilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayramlarda emekliye verilen ikramiyelere 100 TL zam yapılacağı açıklamalarını emekliler değerlendirdi.

“Keşke daha yüksek olsaydı”

İkramiyeye yapılan zam miktarını yetersiz bulduklarını ifade eden Türkiye Emekliler Derneği Eşrefpaşa Şube Başkanı Baki Yapıcı, “Az bulunuyor. Hiç kimse az parayı beğenmiyor zaten. Ama bu skala içinde de elbette bunun belirli bir hesabı kitabı var. Keşke daha yüksek olsaydı. İnsanlar daha çok memnun olurdu. Benim eşim de ben de emekliyim. Biz çalışırken bir ev aldığım için durumum iyi diyebilirim. Genel olarak çok daha iyi refah içinde olsak iyi olur. Misal; mecbur olmadıkça Konak’a, Kemeraltı’na gitmiyoruz. Evden çıkmıyor, fazla harcama yapmaktan kaçınıyoruz. Bütçeye katkıda bulunmak için ben bir yıldır sigarayı dahi bıraktım. Sigara lüks oldu. Bir şeylerden tasarruf yapmamız gerekiyor, hayat şartları zor” diye konuştu.

Sandıkta hesabını soralım, alay ediyorlar

Dini bayramlarda verilen ikramiyelere yapılacak olan zammı yeterli bulmadıklarını belirten Tüm Emekliler Sendikası Konak Şube Başkanı Ayşe Ekşioğlu ise “Söyleyecek söz bulamıyoruz. Emeklilerle alay ediyorlar. Üç yıldan beri bin lira veriliyor. Bu bin liraya enflasyon gelmiyor. Hayat pahalılığı almış başını gidiyor. Enflasyon yüzde 40’larda 50’lerde. Pinpon topuna göre enflasyon belirleniyor. Halkın enflasyonu pazarda… Bu bin 100 lirayı lanetliyoruz, kabul etmiyoruz. İktidarıyla, muhalefetiyle milletvekili dostlarımız yüz liraya ayakkabı boyatıyor. Emekli maaşları yetersiz, en asgari ücret seviyesine getirilmeli. Sonrasında yapılacak zamlar da seyyanen yapılmalı ki uçurum olmasın. Yüzdelik zam uçurumu arttırıyor. Emekli maaşları arasında bir denge olmalı. Bin 500 TL emekli aylığı alan da 4 bin TL emekli aylığı alanda aynı kirayı ödüyor. Bin 500 TL emekli aylığı alan sütü daha ucuza almıyor. Türkiye’de emeklilerin üzerinde oynan oyunlardan vazgeçilsin. Emeklilerin de uyanması lazım. Bize bu yüz liralık zammı reva görenlerden sandıkta hesap sormalıyız. Partilerden bunun hesabını sormalıyız” şeklinde konuştu.

Allah razı olsun

Önceki hükümetler döneminde emekli maaşlarını dahi almakta zorlandıklarını belirten Türkiye Emekliler Derneği Bornova Şube Başkanı Çetin Atış de “Allah razı olsun diyoruz ne diyelim. 61 yaşındayım. 2004 yılında emekliliği hak etmiştim ama Türkiye’nin durumuna bakarak emeklilik dilekçemi vermedim. Ben 2009 yılında emekli oldum. Atatürk’ten sonra bu ülkeye gelmiş geçmiş en fazla faydası olan insan; Cumhurbaşkanı’mız. Ben kesinlikle AKP’li değilim. Fakat, bu hükümetin Türkiye’ye katkıları inkar edilemez. Bu hükümet gelmeden önce emeklilere bırakın ikramiye vermeyi maaşlarını zor veriyorlardı. Devletten üç, beş kuruş fazla almak için fiş kuyruğuna giriyorduk. Çok şükür, hükümet elinden geleni yapıyor. Bulduk da bunamayalım” dedi.