İlçelerde virüs önlemi

İlçe belediyeleri, Korona virüse karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Belediyeler dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgınına yönelik bilinçlendirme kampanyası düzenledi, salgınına karşı bir dizi önlem aldılar.

Çin'de 12 Aralık 2019 tarihinde ilk olarak ortaya çıkan ve Türkiye'de de ilk vakanın tespit edilmesiyle sağlık alanında adımların daha dikkatli atılmaya başlandığı bugünlerde Konak Belediyesi Koronavirüs hakkında halkı bilinçlendirme çalışması başlattı.

El sıkışma, tokalaşma

Covid-19 olarak adlandırılan yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı dünya genelinde 4.284 olarak açıklanırken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından ilk vakanın tespit edildiği kamuoyuna duyuruldu. Hastalığın ülkemizde de görülmesiyle birlikte hastalığa karşı yerel ölçekte önlemler de daha yoğun olarak alınmaya başlandı. Konak Belediyesi, dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgınına yönelik bilinçlendirme kampanyası düzenledi. Hastalığa yol açan koronavirüse karşı alınabilecek önlemler kapsamında Konaklılara, üzerinde "El Sıkışma, Öpüşme" yazılı rozetler dağıtıldı. İlk olarak Konak Belediye Meclisi mart ayı oturumunda meclis üyelerine dağıtılan rozetler, Alsancak'ta düzenlenen etkinlikle Konaklılara, esnafa, iş veya gezi için Konak'ta bulunan vatandaşlara dağıtıldı. Konak Belediyesi'nin eğitimli personeli, bilinçlendirme amaçlı rozet dağıtımı sırasında, Dünya Sağlık Örgütü'nün virüsten korunmak için önerdiği "elleri sık sık yıkamak ve el temizleme jeli kullanmak, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burunu mendille kapatmak, ellerin yüz bölgesiyle temasından kaçınmak, öksüren ve hapşıran kişilerden uzak durmak" gibi basit önlemler hakkında da bilgi verdi.

Öğrenciler bilgilendirildi

Konak Belediyesi, dünyayı alarma geçiren Koronavirüs salgınına yönelik bilinçlendirme kampanyası doğrultusunda ilçe sınırları içinde bulunan Liselerde bilgilendirme çalışması yaptı. Öncelikle Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü doktoru tarafından Koronovirüs nedir, nasıl bulaşır ve korunma yolları nelerdir başlıkları altında bilgilendirme konuşmasının ardından öğrencilere ve öğretmenlere "el sıkışma, öpüşme" yazılı rozetler dağıtıldı. Kurum doktoruna hastalık hakkında merak ettikleri soruları da sorma imkanı bulan öğrenciler, özellikle solunum yoluyla bulaşan hastalıktan korunma yolları konusunda bilgilendirildi.

Personele eğitim

Öte yandan Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi işbirliği ile Belediye çalışanlarına koronavirüs ile ilgili seminer düzenlendi. Ortak kullanım alanları belediye tarafından dezenfekte edilirken, kurum içinde ve okullara afiş dağıtıldı. Koronavirüs hakkında ayrıntılı bilgiye, Konak Belediyesinin resmi internet adresinden ve mobil uygulamadan ulaşılabilir.

Güzelbahçe

Dünyada hızla yayılmaya başlayan binlerce insanın yaşamını kaybetmesine neden olan Korona virüsü (Kovid-19) Türkiye'de görülmesiyle Güzelbahçe Belediyesi'de önlemleri artırdı.

Dünya genelinde her gün can alan Korona virüsü salgınına karşı Güzelbahçe Belediyesi de harekete geçti hizmet verdiği alanlara otomatik el dezenfektan cihazları taktı. 'önlemlerimizi alıyoruz' Giderek yayılan bu virüsün ülkemizde yeni ortaya çıkması üzerine tedbirlerini hemen aldıklarını belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, "Dünyada görülmeye başlayan Korona virüsü ülkemizde görülmeye başlamasıyla bizler de önlemimizi almaya başladık. Belediye binamız ve bağlı bulunan belediye hizmet binalarımızda, hem personelimiz hem de vatandaşlarımızın kullanması için otomatik dezenfektan cihazları yerleştirdik. Özellikle el hijyenine dikkat etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili eğitim seminerleri de düzenleyeceğiz. En başta kişisel temizlik ve kişisel tedbirlerimizi almamız gerekiyor. Sık sık ellerimizi sabunla ve bol suyla yıkamak, yanımızda kolonya veya dezenfektan taşımalıyız ya da kullanmalıyız. Yakın temasta bir süre bulunmamamız gerekiyor Hatta hiç öpüşmemeliyiz. Bir ateşli hastalıkla karşılaştığımızda, yorgunluk ve halsizlik durumlarında mümkün olduğunca dinlenmeli. Toplum olarak bu bilinci yayıp bu durumu en küçük hasarlarla atlatmamız gerekiyor. Sağlık Bakanlığımız gerekli bilgi ve açıklamaları yapıyor sürekli. Panik halinde değil tedbirli bir şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Aliağa

Aliağa Belediyesi, toplum sağlığı için tehlike oluşturabilecek ve salgın hastalıklara sebebiyet verebilecek virüslere karşı başlattığı dezenfekte çalışmalarını hızlandırdı. Belediye ekipleri, vatandaşların sağlıklı yaşam alanlarının korunması amacıyla başlattığı dezenfekte çalışmalarına binlerce insanın kullandığı İZBAN Aliağa durağında devam etti. İZBAN Aliağa durağında vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan turnikeler, para yükleme makinaları, elle temas edilen noktaları, lavabolar ve bekleme salonunun yanı sıra İZBAN'da hizmet veren toplu taşıma araçları özel solüsyon ile detaylıca dezenfekte edildi. Belediye ekipleri dezenfekte çalışmalarını ara vermeden sürdürecek. Çalışma programı dahilinde hareket eden ekipler, okul ve kamu binaları ile şehir merkezinde toplu yaşam alanlarında dezenfekte işlemlerine hızla devam ediyor.

Balçova

Balçova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Koronavirüs salgınına karşı ilçede bir dizi önlem aldı. Vatandaşların ortak kullanım alanları ile vatandaşların yoğun kullandıkları bölgeler ilaçlanarak dezenfekte ediliyor. Dünyanın birçok ülkesinde görülen, önceki günde Türkiye'de tespit edildiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Koronavirüs (KOVİD 19) tehlikesi nedeniyle Balçova Belediyesi önlemlerini artırdı. Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların ortak kullanım alanları ile vatandaşların yoğun kullandıkları alanlarda virüs ve bakterilere karşı dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Öncelikli olarak parklar, camiler, duraklar, okul civarları, belediyeye ait tesislerde yapılan çalışmalar, halkın yoğun olarak bulunduğu diğer bölgelerde de devam edecek. Virüsün Türkiye'de görülmesi ile vatandaşlar arasında tedirginliğin gözlendiğini ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya "Bizim rutin olarak ilaçlama çalışmalarımız yapılıyordu. Ancak son gelişmeler önlemlerimizi arttırmamızı gerektirdi. Bunun yanında ilçemizdeki hastane, üniversite ve alışveriş merkezleri nedeniyle günlük nüfus yoğunluğumuz çok fazla. Halk sağlığını tehlikeye atmamak adına bu önlemlerimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.