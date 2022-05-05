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İnönü Üniversitesi 33 kişi alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesi alımı yapacaklarını açıkladı

İnönü Üniversitesi 33 kişi alacak
05 Mayıs 2022 Perşembe 10:00

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İnönü Üniversitesi ilanda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.

 


İlan için başvurular 5 Mayıs 2022 ile 20 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.


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