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İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 94 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
19 Mayıs 2021 Çarşamba 10:13

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslar  ile  ek  ve  değişikliklerine  tabi  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanununun  4.  maddesinin  (B)  fıkrasına  göre  sözleşmeli  personel  istihdam  edilecektir.  İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 1 Haziran 2021 olarak belirtilmiştir.

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