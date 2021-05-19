İnönü Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, 94 sözleşmeli personel alımı yapacaklarını duyurdu

28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine tabi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel istihdam edilecektir. İlanda belirtilen şartları sağlayan adaylar 2020 KPSS (B) gurubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın alınacaktır.

İlan için son başvuru tarihi ise 1 Haziran 2021 olarak belirtilmiştir.

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