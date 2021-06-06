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İntihar eden Mizgin'in iki kardeşi de vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 16 gün önce intihar eden Mizgin Şimşek'in (23) ağabeyi İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed (26) ve kardeşi Rengin Şimşek (22), evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan iki kardeşin durumunun ağır olduğu, yapılan ilk incelemede intihara kalkışmış olabilecekleri öğrenildi

İntihar eden Mizgin'in iki kardeşi de vurulmuş halde bulundu
06 Haziran 2021 Pazar 08:57

Olay, dün akşam saatlerinde Silvan ilçesine bağlı kırsal Beypınar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 21 Mayıs günü tarım ilacı içerek intihar eden Mizgin Şimşek'in kardeşleri İngilizce öğretmenliği mezunu Muhammed ve Rengin, evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı iki kardeş, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Muhammed ve Rengin Şimşek kardeşlerin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Mahallede güvenlik önlemi de alan jandarmanın yaptığı ilk incelemede olayın intihar girişimi olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #intihar #kardeşler vuruldu #diyarbakır
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