İntikam yemini eden terörist tutuklandı

Adana'da, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 'intikam' yemini edip, eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı terörist Barış C. (26) tutuklandı.

İntikam yemini eden terörist tutuklandı
25 Eylül 2019 Çarşamba 16:11

Adana Terörle Mücadale ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin yayınladığı 30 dakikalık eylem çağrısı üzerine harekete geçti. DEAŞ'lı teröristler tarafından sosyal medyada paylaşılan ve üzerinde Arapça ve Türkçe olarak "Vallahi intikam alacağız. Bir mühlet sonra olsa da intikam alacağız" yazan fotoğrafı paylaştığı tespit edilen Barış C. takibe alındı.Bombalı eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen şüpheli, Seyhan ilçesinde yakalandı.Gaziantep üzerinden Suriye'ye geçiş yapmak isterken yakalanıp, 22 ay hapis yattığı ortaya çıkan Barış C. sorgusunda, paylaşımı kendisinin yapmadığını, sosyal medya hesabını mahallesindeki kahvehaneye gelenler ile ortak kullandığını söyledi. Barış C. sevke edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Önceki Haber
Ev çocuklar için tuzaklarla dolu
Sonraki Haber
Küresel ısınma kertenkeleleri tehdit ediyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.