İş arkadaşı olan kadına şiddet uygulayan erkeği böyle dövdüler

Antalya'da mesaiye geç geldiği için bayram namazına yetişemediğini iddia ederek mesai arkadaşı Figen Kaya'ya (40) sokak ortasında şiddet uygulayan Erkan Şahin, olayı görenler tarafından dövüldü.

Olay, dün saat 07.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Molla Yusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitenin güvenlik görevlisi olarak çalışan Erkan Şahin, mesaiye geciktiği için bayram namazına yetişemediğini öne sürerek aynı sitede güvenlik görevlisi Figen Kaya ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Şahin, Kaya'nın boğazını sıkıp yumruk attı. Şahin'in Kaya'yı darbettiğini gören çevredekiler, müdahale etti. Başına aldığı kafa darbesiyle yere düşen Şahin, yerde de tekmelendi. O anlar, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

'DARP EDİLDİM'

Bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ifade eden Figen Kaya, sabah saatlerinde iş arkadaşı tarafından darp edildiğini dile getirdi. Kaya, "Arkadaşım işe geç kaldığımı söyledi ama ben mesai saatimden önce iş yerindeydim. Fakat görüntülerde olduğu gibi darbedildim. Gerekçesi ise işe geç kaldığım yönündeydi ama ben geç kalmadım. Sen geç kaldığın için ben senin yüzünden 'bayram namazına gidemedim' dedi. Ben de kendisine 'Tam vaktinde geldim' diye cevap verdim. Kendisi bana karşı ne yazılı ne de sözlü olarak ya da ricası olarak erken gelmem konusunda talebi olmadı. Böyle bir isteği olsaydı da ben zaten erken giderdim" dedi.

'SOL KULAĞIMIN ÜZERİNE YUMRUK ATTI'

Sabah işe gittiğinde bakışlarının kendisine karşı kötü olduğunu fark ettiğini belirten Figen Kaya, "Ben bunu fark edince güvenlik kulübesine yaklaşmadım ve kaldırımda kaldım. Onun güvenlik kulübesinden çıkmasını bekledim. O da çıktıktan sonra bana namaza geç kaldığını söyledi. Böyle deyince ben de çantamdan telefonu çıkartıp saati gösterecektim. Aramızda ağız dalaşı oldu ve benim üzerime yürüyerek boğazımı sıktı. Sol kulağımın üzerine yumruk attı ve beni yere düşürdükten sonra saçımı çekti. Allah'tan tam namaz çıkışına denk geldiği için beni kurtardılar. Onlar olmasaydı çok daha kötü şeyler olabilirdi. Ben kadın halimle onunla baş edemezdim. Kendisi kilolu ve iri yarı birisi" diye konuştu.

Daha önce aralarında güvenlik kulübesinin temizliğiyle ilgili küçük tartışmaların yaşandığını da ifade eden Figen Kaya, "Ben kendisine sürekli temiz bırakması konusunda uyarılarda bulunuyordum. Çalıştığımız şirkete de yaşananları anlattım. Kendileri işten çıkardıklarını söylediler. Kendisinden de şikayetçi oldum. Darp raporunu da aldım" dedi.