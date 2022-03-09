İş Hayatına Yeni Başlayan Biri Nasıl Bir Öz Geçmiş Hazırlamalı?

Tüm profesyonellerin, hayatlarındaki en zor zamanlardan biri, kariyerlerinin başında ilk iş aramaya başladıkları dönemdir. Türkiye’de oldukça geniş bir işgücü piyasası olmasına ve genel işsizlik oranı yüzde 30’un altında olmasına rağmen durum böyledir

Turizm, mühendislik, eğitim gibi sektörlerde ilk kez işe alınmak zorlu bir yolculuğa dönüşebilir. Hatta vasıfsız işlere girmek için bile CV hazırlamakta zorlanabilirsiniz. Düzgün bir öz geçmiş demek, iş görüşme çağrılma şansınızın doğrudan artması demektir.

Bu da işe alım sürecinde ilk adımın, başvurduğunuz pozisyona uygun hatasız bir öz geçmiş hazırlamak olduğunu gösteriyor.

İş Hayatına Yeni Başlayanlar İçin Adım Adım CV Hazırlama Rehberi

Birden fazla iş görüşmesine çağrılmak ve çalışmak istediğiniz sektörde işe alınma şansınızı artırmak istiyorsanız, atmanız gereken ilk adım, işe alım uzmanlarını cezbeden iyi bir CV hazırlamaktır. Öz geçmişinizi hazırlarken aşağıda bahsedeceğimiz noktalara mutlaka dikkat edin:

Uygun format

Pek çok farklı öz geçmiş formatı vardır. Bu formatlar arasında fonksiyonel ve ters kronolojik öz geçmiş formatı öne çıkar. özellikle çok kullanılır. Hangi formatı seçeceğinize, öz geçmişinizde neyi vurgulamak istediğinizi düşünerek karar vermelisiniz. İş deneyimi eksikliğinizin göze çarpmasını istemiyorsanız, fonksiyonel öz geçmiş formatı sizin için en iyisi olacaktır.

Öz geçmişin uzunluğu

İşe alım uzmanları her gün onlarca CV’ye bakmak zorunda. Bir işe alım uzmanının, bir CV’yi ilk inceleme süresinin 30 saniye civarında olduğu biliniyor. Bu nedenle öz geçmişinizi kısa ve öz bilgilerle donatmak zorundasınız. Gereksiz bilgiler, öz geçmişinizin, gereğinden uzun görünmesine yol açabilir. Bu durumda işe alım uzmanının gözünde iyi bir izlenim bırakmanız imkansızdır. Öz geçmişinizin bir sayfadan daha uzun olmamasına dikkat edin.

Özelleştirilmiş bir öz geçmiş oluşturmak

İş arama sürecinde yapılan en önemli hatalardan biri de tek bir CV hazırlamak ve onu tüm şirketlere göndermektir. Bir şirkete öz geçmişinizi yollarken, o pozisyon için aranan özelliklere göre CV’nizi özelleştirmelisiniz. Örneğin beceriler, eğitim ve iş deneyimi başlıklı bölümlerde başvurduğunuz pozisyona uygun olacağını düşündüğünüz bilgilere yer verebilirsiniz. Şirketler her bir pozisyon için farklı özelliklere sahip adaylar ararlar. Bu nedenle şirketin verdiği iş ilanında ne gibi özelliklere odaklandığına dikkat etmelisiniz.

Öz geçmişinizi başvurduğunuz ilanda aranan özelliklere göre özelleştirmeniz, seçilme şansınızı önemli ölçüde artıracaktır. Bir adayın CV’sini incelerken işe alım uzmanının aklında pek çok soru vardır:

-Bu aday pozisyona ne katabilir?

-Belirli bazı sorunları çözme becerisi var mı?

-İş hakkında bilgili mi?

Özelleştirilmiş CV’niz sayesinde, işe alım uzmanı, aradığı cevapları sizin öz geçmişinizde bulabilecek.

Güncellenmiş bir CV

Öz geçmişinizin güncel bilgiler içermesi çok büyük önem taşır. Beceriler, eğitim, iletişim bilgileri gibi bölümlerin güncellenmiş olması şarttır. Ayrıntılara özen göstermeniz, işverene, sorumluluk sahibi, dikkatli ve özenli biri olduğunuz mesajını verecektir.