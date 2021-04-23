BU UYGULAMAYA DİKKAT!
BU UYGULAMAYA DİKKAT!
0
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
PEMBE WHATSAPP'A ALDANMAYIN!
0
KRİPTO PARA ADIMI!
KRİPTO PARA ADIMI!
0
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
HAKAN ALTUN YOĞUN BAKIMDA!
0
banner738

İş insanı kızını öldürdü, intihar etti!

İstanbul'da iş insanı Cüneyt Yılmaz kızını öldürdükten sonra intihar etti. Yılmaz'ın geriye 6 sayfalık bir mektup bıraktığı öğrenildi

İş insanı kızını öldürdü, intihar etti!
23 Nisan 2021 Cuma 09:11

İstanbul Bahçeşehir'de iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdükten sonra silahla intihar etti. Yaklaşık 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Yılmaz'ın bıraktığı mektupta ise eşini suçladığı öğrenildi. Bahçeşehir'de dün meydana gelen olayda, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Faik Yılmaz'ın oğlu iş insanı Cüneyt Yılmaz, 14 yaşındaki kızı Zeynep Yılmaz'ı boğarak öldürdü. 6 sayfalık mektup bırakan Yılmaz daha sonra tabancayla intihar etti. Eve gelen Cüneyt Yılmaz'ın öğretmen eşi Serap Yılmaz kızı ve kocasının cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Polisin incelemesinin ardından baba ve kızının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları tarafından cenazeleri alınan baba ve kızı, bugün Büyükçekmece'de toprağa verildi. Yılmaz'ın intihar öncesinde yazdığı 6 sayfalık mektup ise incelemeye alındı. Cüneyt Yılmaz'ın mektupta eşinin kendisini aldattığını öne sürüp, "Bu olayın tek sorumlusu eşimdir" yazdığı öğrenildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #intihar #ölüm #kızını öldürdü #cüneyt yılmaz
Önceki Haber
En duygusal 23 Nisan!
Sonraki Haber
İzmir Barosu'ndan dikkat çeken 23 Nisan mesajı
Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!
Erdoğan ve Bahçeli Anıtkabir'e gitmedi!
0
Kılıçdaroğlu çocuklarla çevrim içi buluştu!
Kılıçdaroğlu çocuklarla çevrim içi buluştu!
0
Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!
Korkunç olay! Babasını ve ağabeyini öldürdü!
0
Türkiye'nin kayıp atları aradığı şu günlerde, Adana'da dikkat çeken olay!
Türkiye'nin kayıp atları aradığı şu günlerde, Adana'da dikkat çeken olay!
0
Thodex'in kurucusundan açıklama geldi
Thodex'in kurucusundan açıklama geldi
0
İki kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü!
İki kardeş bir gün arayla koronavirüsten öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.