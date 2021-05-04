ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
ASLANLAR DA KORONAVİRÜS OLDU
0
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
ÜNLÜ OYUNCUDAN İYİ HABER!
0
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
ÇİÇEKLERLE KARŞILANDILAR
0
MEKSİKA'DA FACİA!
MEKSİKA'DA FACİA!
0

İşçileri taşıyan servis devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da servis midibüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı

İşçileri taşıyan servis devrildi: Ölü ve yaralılar var
04 Mayıs 2021 Salı 08:55

Kaza Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kent merkezinde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim s. kullanımındaki midibüs, Gemlik Serbest Bölge yolunda kontrolden çıktıp bariyerlere çarptı. Yan yatan servisten bulunan işçilerden 20'si yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı görenler olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan yaralılar için olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, fabrika işçisi İlknur Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan İlknur Kaya'nın, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bursa #bursada kaza #gemlikte kaza #trafik kazası
Önceki Haber
Camideki polis müdahalesi ile ilgili Emniyet'ten açıklama
Sonraki Haber
Öğrenciler artık dersten koptu!
Sokakta yanmış ceset bulundu!
Sokakta yanmış ceset bulundu!
0
Kayıp çocuk 46 saat sonra bulundu!
Kayıp çocuk 46 saat sonra bulundu!
0
Bakanlıktan çiftçilerle ilgili önemli açıklama!
Bakanlıktan çiftçilerle ilgili önemli açıklama!
0
Bakanlık açıkladı: Bu balığı avlayana para verilecek
Bakanlık açıkladı: Bu balığı avlayana para verilecek
0
İsyan eden üretici ürünlerini böyle döktü!
İsyan eden üretici ürünlerini böyle döktü!
0
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 kişi alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 31 kişi alacak
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.