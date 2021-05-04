İşçileri taşıyan servis devrildi: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da servis midibüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarpan araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralandı

Kaza Bursa'nın Gemlik ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre kent merkezinde bulunan bir fabrikaya işçi taşıyan İbrahim s. kullanımındaki midibüs, Gemlik Serbest Bölge yolunda kontrolden çıktıp bariyerlere çarptı. Yan yatan servisten bulunan işçilerden 20'si yaralandı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı görenler olayı hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Araçta sıkışan yaralılar için olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri de sevk edildi. Ekipler yaralıları sıkıştıkları araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Bursa’nın Gemlik ilçesinde, fabrika işçisi İlknur Kaya'nın yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 19 işçinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma kapsamında, midibüs sürücüsü İbrahim S., dikkatsiz ve tedbirsiz davrandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Öte yandan İlknur Kaya'nın, evli ve 1 çocuk annesi olduğu öğrenildi.