Işığı hiç sönmedi

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 82.ölüm yıl dönümü anma töreni Güzelbahçe Maltepe Mahallesi Tabaoğlu Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi

Törene Güzelbahçe Kaymakamı Bülent Bayraktar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Feridun İşler, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar Atası’na çelenk sundu. Saat 09:05’i gösterdiğinde ise zaman durdu ve genç yaşlı herkes saygı duruşunda bulundu. Çelenk sunumu ve saygı duruşunda bulundu. Günün anlam ve önemine ilişkin açıklama yapan Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk sadece ülkemize değil dünyaya mâl olmuş büyük bir devlet adamı, bir liderdir.

Ölümsüz aşk

Bir milleti, bir ülkeyi uçurumun kenarından büyük bir azimle kurtaran, onlara yol gösteren ve o milleti ve ülkeyi yükselten büyük bir devrimcidir Mustafa Kemal Atatürk. Kasımda aşk başkadır çünkü bize ölümsüz bir aşkı hatırlatır. 10 Kasım 1938’i Unutturamaz! Atam rahat uyu. Emanetini çiğnetmeyeceğiz. Unutturamaz Seni hiç kimse, devrimlerinin, ilkelerinin bekçisiyiz. Gelecek kuşaklara bu vatanın kurtarıcısı ve kurucusunun devrimlerini ve ilkelerini anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



