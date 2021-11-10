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İskenderun Teknik Üniversitesi 14 kişi alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapacaklarını duyurdu

İskenderun Teknik Üniversitesi 14 kişi alacak
10 Kasım 2021 Çarşamba 10:14

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İskenderun Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


İlan için başvurular 9 Kasım 2021 ile 23 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.


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