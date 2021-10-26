WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT!
WHATSAPP KULLANANLAR DİKKAT!
0
GAZİEMİR'DE ATATÜRK SERGİSİ
GAZİEMİR'DE ATATÜRK SERGİSİ
0
SADECE BİNDE İKİSİ HAYATTA KALIYOR
SADECE BİNDE İKİSİ HAYATTA KALIYOR
0
EYP PATLADI: 1 ŞEHİT!
EYP PATLADI: 1 ŞEHİT!
0

Isparta'da bir kadın ölü bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, Hülya Arsever (39), sokakta göğsünden vurulmuş halde ölü bulundu. Yanında bir tabanca da bulunan Arsever'in, intihar ettiği üzerinde duruluyor

Isparta'da bir kadın ölü bulundu
26 Ekim 2021 Salı 15:30

Olay, saat 12.30 sıralarında Eğirdir Adayolu Caddesi'nde otogar yakınındaki otobüs yazıhanesi yanında meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Hülya Arsever'i göğsünden vurulmuş halde cansız bedenini buldu. Sağlık ekipleri, Arsever'in cansız bedenini morga kaldırdı. Arsever'in yanında ayrıca bir tabanca da bulundu.

Mahalle halkı, Arsever'in otogar civarında bir süre dolaştığını, ardından silah sesi duyduklarını söyledi. Hayatını kaybeden Arsever'i tanıdığını belirten Recep Çevikçelik, "Hanım, aile dostum, ağabeyim diyeceğim kişinin eşiydi. Cevizin kabuğunu doldurmayacak bir nedenle bu oldu" dedi. Arsever'in, eşiyle bir süredir anlaşmazlık yaşadığı ve bu nedenle bunalıma girdiği ileri sürüldü. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #kadın #kadın ölüm #kadın intihar #ısparta kadın ölüm
Önceki Haber
Aleyna Çakır ile ilgili Ümitcan Uygun'a yeni dava
Sonraki Haber
Isparta'da bir kadın ölü bulundu
Aleyna Çakır ile ilgili Ümitcan Uygun'a yeni dava
Aleyna Çakır ile ilgili Ümitcan Uygun'a yeni dava
0
Marmara Üniversitesi 75 personel alacak
Marmara Üniversitesi 75 personel alacak
0
İstanbul Galata Üniversitesi 54 kişi alacak
İstanbul Galata Üniversitesi 54 kişi alacak
0
İstanbul Üniversitesi 57 kişi alacak
İstanbul Üniversitesi 57 kişi alacak
0
El yapımı bomba patladı: 1 şehit, 1 yaralı
El yapımı bomba patladı: 1 şehit, 1 yaralı
0
Virajı alamayan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
Virajı alamayan kamyonet uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 1 yaralı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.