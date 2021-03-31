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Isparta'da kaza: 3 ölü, 8 yaralı

Isparta'nın Keçiborlu ilçesi yakınlarında minibüsle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi ise yaralandı

Isparta'da kaza: 3 ölü, 8 yaralı
31 Mart 2021 Çarşamba 16:42

Kaza, Isparta- Afyonkarahisar karayolunun Keçiborlu ilçesi yakınlarındaki Koçtepe kavşağında meydana geldi. Henüz sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüsle hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edilirken, yaralılalr ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ısparta #kaza #trafik kazası #ölüm
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