İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

İlan için son başvuru tarihi 20 Mart 2021 olarak açıklandı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ