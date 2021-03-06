AŞIKLAR 52 YIL SONRA KAVUŞTU
AŞIKLAR 52 YIL SONRA KAVUŞTU
0
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
ÜNLÜ SANATÇI HAYATINI KAYBETTİ
0
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
SAĞLIK DURUMU İLE İLGİLİ YENİ GELİŞME
0
KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
KADIN CİNAYETLERİ MOBİL UYGULAMADA
0

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 7 öğretim üyesi alımı yapacağını açıkladı

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı
06 Mart 2021 Cumartesi 11:40

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilanda "2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ile “İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri”nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır." denildi.

İlan için son başvuru tarihi 20 Mart 2021 olarak açıklandı.

DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

Önceki Haber
İstinye Üniversitesi personel alımı
Sonraki Haber
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi alımı
İstinye Üniversitesi personel alımı
İstinye Üniversitesi personel alımı
0
Otomobil inşaat alanına uçtu: 2 ölü
Otomobil inşaat alanına uçtu: 2 ölü
0
Evden çalışana da internet üzerinden mobbing uygulanıyor
Evden çalışana da internet üzerinden mobbing uygulanıyor
0
Şehitler için Ankara'da tören
Şehitler için Ankara'da tören
0
Erkek istihdamı yüzde 63.1 iken kadın istihdamı yüzde 28.7
Erkek istihdamı yüzde 63.1 iken kadın istihdamı yüzde 28.7
0
Fabrikada yangın: 2 işçi öldü!
Fabrikada yangın: 2 işçi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.