İstanbul Arel Üniversitesi 63 kişi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel olarak çalıştırmak üzere 63 kişi alacağını duyurdu

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

İlan için başvurular 6 Nisan 2022 tarihi ile 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.



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