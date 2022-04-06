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İstanbul Arel Üniversitesi 63 kişi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğü, akademik personel olarak çalıştırmak üzere 63 kişi alacağını duyurdu

İstanbul Arel Üniversitesi 63 kişi alacak
06 Nisan 2022 Çarşamba 10:08

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre İstanbul Arel Üniversitesi ilanda belirtilen Fakülte/Yüksekokul bölümlerine 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır.

 

İlan için başvurular 6 Nisan 2022 tarihi ile 21 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.


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