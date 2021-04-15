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İstanbul Arel Üniversitesi 87 kişi alacak

İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu

İstanbul Arel Üniversitesi 87 kişi alacak
15 Nisan 2021 Perşembe 11:37

İstanbul Arel Üniversitesi'ne 2547  sayılı  Kanun'un  ilgili  maddelerine  göre  öğretim  elemanları  alınacaktır. 2547  sayılı  Kanunun  ilgili  maddeleri,  "Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği"  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca ve ilandaki "Aranan Nitelikler" başlığı altında yer alan koşulları sağlayan öğretim elemanlarından;

Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Başvuru  dilekçelerine,  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  1  adet  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar; başvuru dilekçelerine (kadronun ilan edildiği fakülte/yüksekokula hitaben yazılacaktır), YÖK formatında özgeçmişlerini,1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı ekleyerek aşağıda adresi belirtilen Personel Daire Başkanlığı'na ileteceklerdir.


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